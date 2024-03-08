مسلحون يخطفون 227 طالبا من مدرسة في نيجيريا

قال معلم ومسؤول محلي وآباء أطفال مفقودين، إن مسلحين في نيجيريا خطفوا أكثر من 200 طالب في بلدة كوريجا بشمال البلاد، يوم الخميس، في أكبر عملية خطف جماعي من مدرسة منذ عام 2021.

ووفق "رويترز"، لم ترد الشرطة في ولاية كادونا على طلبات للتعليق على عملية الخطف.

وقال المعلم صانع عبد الله: "عدد المخطوفين من القسم الثانوي بحسب الإحصائيات التي جمعناها مع الأهالي هو 187 مخطوفا، بينما يبلغ عدد المخطوفين من القسم الابتدائي 40 حتى الآن".

وذكر إدريس مايالورا العضو بمجلس كوريجا أنه توجه إلى المدرسة، وقال إن المسلحين اقتادوا في البداية 100 تلميذ من المرحلة الابتدائية لكنهم أطلقوا سراحهم لاحقا فيما فر آخرون. وأرجع الأهالي والسكان حادث الخطف إلى انعدام الأمن في المنطقة.