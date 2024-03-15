قبل أيام من انتخابات الرئاسة.. سلطات السنغال تخلي سبيل سونكو وفاي‎

أطلقت السلطات السنغالية، اليوم الخميس، سراح المعارض عثمان سونكو وساعده الأيمن، المرشح للانتخابات باسيرو ديوماي فاي.

تأتي تلك الخطوة قبل 10 أيام من الانتخابات الرئاسية، وسط حالة من الابتهاج عمت الآلاف من أنصارهما الذين نزلوا بشكل عفوي إلى شوارع العاصمة دكار للاحتفال.

وقال أحد محامي القياديين المعارضين شيخ كوريسي بالوكالة: "لقد خرجا أمامنا. هذا كلّ شيء" بحسب "فرانس برس".

وشاهد صحفي سيارة رباعية الدفع تغادر سجن "كاب مانويل" ضمن موكب اخترق ببطء حشداً من الناس الذين قصدوا السجن فور تلقّيهم نبأ قُرب إطلاق سراح القياديّين.

وعثمان سونكو هو زعيم المعارضة ورأس حربتها في المواجهة مع السلطة منذ 2021 وقد ترشّح للانتخابات الرئاسية لكنّ المجلس الدستوري رفض ترشّحه، وبعد إقصائه من الانتخابات الرئاسية رشّح حزبه باسيرو ديوماي فاي مكانه، في خطوة باركها سونكو.

ويتنافس في الانتخابات المقرّرة في 21 آذار/مارس الجاري 19 مرشّحاً وافق المجلس الدستوري على ترشيحاتهم.

ولم ينتظر أنصار سونكو خروجه من السجن للاحتفال، إذ ما أن انتشر نبأ قُرب إطلاق سراحه حتى نزل الآلاف إلى شوارع دكار للاحتفال والغناء والرقص.

وتوجّه أنصار سونكو في مواكب سيّارة وراجلة إلى سجن كاب مانويل الواقع جنوبي العاصمة رافعين العلم السنغالي ومطلقين العنان لأبواق سياراتهم وحناجرهم، وبوصولهم إلى مقربة من السجن هتف أنصار الزعيم المعارض باللغة الولوفية "نحن نحب سونكو".

وكان من المفترض أن تجري الانتخابات الرئاسية في 25 شباط/فبراير، لكنّ الرئيس ماكي سال أثار استياء بقراره في الثالث من شباط/فبراير تأجيلها.

وبعد غموض استمر شهراً وأثار قلق الرأي العام الوطني وجزء من المجتمع الدولي، تم تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في 24 آذار/مارس، أي قبل أسبوع واحد من انتهاء ولاية ماكي سال في 2 نيسان/أبريل، وتمّ تقليص الحملة بحُكم الأمر الواقع من 3 أسابيع إلى أسبوعين على أن تنتهي منتصف ليل 22 آذار/مارس.