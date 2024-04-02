خبراء: إيران تحاول استغلال قطاع الطاقة العراقي للتهرب من العقوبات

انتقد اقتصاديون عراقيون إدارة حكومات بلادهم ملف الطاقة بما يخدم إيران، على حساب الدولة العراقية، وفق قولهم.

وقد أعلن نائب وزير النفط الإيراني لشؤون الغاز مجيد جكني عن تصدير بلاده "نحو 52 مليار متر مكعب من الغاز إلى العراق بقيمة 15 مليار دولار منذ 2017".

ويأتي ذلك في وقت يفرض المجتمع الدولي فيه عقوبات اقتصادية على إيران، ما يجعل العراق واحدًا من بوابات الحصول على العملة الصعبة "الدولار" بعيدًا عن تلك العقوبات.

وأصرت الحكومات العراقية المتعاقبة ما بعد عام ألفين وثلاثة، على إنشاء غالبية محطات إنتاج الطاقة الكهربائية على شكل محطات غازية.

ومن "المفترض أن ينشئ العراق محطات ديزل، مستفيدًا من توفر مليارات الأطنان من النفط، وتجنب الغاز الذي يعد شحيحًا من جهة، ويحتاج إلى بنى تحتية حديثة بمليارات الدولارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي منه"، بحسب خبير الطاقة أيوب حسن.

ويتهم حسن بعض الجهات السياسية التي أدارت ملف الطاقة في العراق بـ "إرغام البلاد على تحمل أعباء شراء الغاز الإيراني بمليارات الدولارات والبقاء تحت رحمة إيران التي تتحكم في كميات الغاز للعراق، حتى أنها تتحكم في إنتاج الكهرباء".