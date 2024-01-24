تحطم طائرة روسية على متنها 65 أسير حرب أوكرانيًا (فيديو)
قالت وزارة الدفاع الروسية، إن طائرة نقل عسكرية تحطمت، اليوم الأربعاء، وعلى متنها 65 أسير حرب أوكرانيا.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الوزارة أن الطائرة من طراز "إليوشن إيل-76" وسقطت في منطقة بيلغورود.
وأوضحت أن طاقم الطائرة مؤلف من 6 أفراد و3 أشخاص آخرين.
وقالت وزارة الدفاع، إن الطائرة التابعة للقوات الجوية الروسية كانت تنقل الأسرى ضمن صفقة تبادل مع كييف، موضحة أنهم من أفراد الجيش الأوكراني.
من جهته قال أندريه كارتابولوف عضو البرلمان الروسي والجنرال المتقاعد إن طائرة النقل العسكرية التي تحطمت في جنوب روسيا اليوم الأربعاء سقطت بعد استهدافها بثلاثة صواريخ أرسلها الغرب لأوكرانيا.
ولم يذكر كارتابولوف مصدر معلوماته. وقال إن التحقيقات ستكشف ما إذا كانت الصواريخ من طراز باتريوت أم من طراز إيريس-تي.
ونقل موقع "روسيا اليوم" عن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله إن: "المعلومات جديدة، لا يمكنني قول أي شيء".
وكتب حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، عبر قناته على تليغرام: "وقع حادث في كوروشانسكي، ويعمل حاليا فريق تحقيق وعمال طوارئ في الموقع، تفاصيل الحادث سترد لاحقا".