تحطم طائرة روسية على متنها 65 أسير حرب أوكرانيًا (فيديو)

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن طائرة نقل عسكرية تحطمت، اليوم الأربعاء، وعلى متنها 65 أسير حرب أوكرانيا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الوزارة أن الطائرة من طراز "إليوشن إيل-76" وسقطت في منطقة بيلغورود.

وأوضحت أن طاقم الطائرة مؤلف من 6 أفراد و3 أشخاص آخرين.

وقالت وزارة الدفاع، إن الطائرة التابعة للقوات الجوية الروسية كانت تنقل الأسرى ضمن صفقة تبادل مع كييف، موضحة أنهم من أفراد الجيش الأوكراني.