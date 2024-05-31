إيران.. زعيم "إرادة الأمة" يستبعد دعم الإصلاحيين للاريجاني في الرئاسة

استبعد أمين عام حزب "إرادة الأمة" الإيراني الإصلاحي، أحمد حكيمي بور، الجمعة، أن يدعم التيار الإصلاحي ترشيح علي لاريجاني في الانتخابات الرئاسية المبكرة والمقرر إجراؤها في الـ28 من شهر يونيو/حزيران المُقبل.

وقال لـ"إرم نيوز" عند سؤاله فيما إذا كان ترشيح لاريجاني سيحظى بدعم الإصلاحيين: "لا أعتقد ذلك، وعلى حد علمي، فإن الإصلاحيين لم يتوصلوا بعد إلى نتيجة نهائية لدعم مرشحهم المنشود في الانتخابات الرئاسية".

وأضاف: "ينبغي أن تُعقد هذه اللقاءات، ويتم تحديد المرشح النهائي للإصلاحيين في هذه الانتخابات، ولكن، كما قلت، لا أعتقد أن الإصلاحيين سيدعمون علي لاريجاني في هذه الانتخابات".