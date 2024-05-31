إيران.. زعيم "إرادة الأمة" يستبعد دعم الإصلاحيين للاريجاني في الرئاسة
استبعد أمين عام حزب "إرادة الأمة" الإيراني الإصلاحي، أحمد حكيمي بور، الجمعة، أن يدعم التيار الإصلاحي ترشيح علي لاريجاني في الانتخابات الرئاسية المبكرة والمقرر إجراؤها في الـ28 من شهر يونيو/حزيران المُقبل.
وقال لـ"إرم نيوز" عند سؤاله فيما إذا كان ترشيح لاريجاني سيحظى بدعم الإصلاحيين: "لا أعتقد ذلك، وعلى حد علمي، فإن الإصلاحيين لم يتوصلوا بعد إلى نتيجة نهائية لدعم مرشحهم المنشود في الانتخابات الرئاسية".
وأضاف: "ينبغي أن تُعقد هذه اللقاءات، ويتم تحديد المرشح النهائي للإصلاحيين في هذه الانتخابات، ولكن، كما قلت، لا أعتقد أن الإصلاحيين سيدعمون علي لاريجاني في هذه الانتخابات".
وكان علي لاريجاني هو الرئيس الأسبق للبرلمان، ومستشار المرشد علي خامنئي، قد أعلن، في وقت مُبكر من اليوم الجمعة ترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة.
ولاريجاني محسوب على التيار الأصولي المعتدل، وهو مدعوم من الرئيس السابق حسن روحاني، ويحاول الأخير أن يقنع الإصلاحيين بدعم لاريجاني أمام منافسيه من التيار الأصولي المتشدد.
وكان السياسي الإصلاحي وزعيم حزب "مردم سالاري" أحد الأحزاب الإصلاحية، مصطفى كواكبيان ترشح للانتخابات الرئاسية أمس الخميس.
وكان التيار الإصلاحي الذي يتزعمه الرئيس الأسبق محمد خاتمي قرر أن يدخل مرشحه محمد رضا عارف سباق الانتخابات، وهو الأمر الذي أحدث خلافات بين جبهة الإصلاح الذي تضم أكثر من 20 حزبًا إصلاحيًا.