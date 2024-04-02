بريطانيا تستدعي السفير الإسرائيلي بسبب مقتل عمال إغاثة في غزة

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أن بريطانيا استدعت الثلاثاء السفير الإسرائيلي بسبب مقتل عمال إغاثة في غزة، بحسب وكالة "رويترز".

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، دعا إسرائيل الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق عاجل وتقديم تفسير بعد مقتل عمال إغاثة، بينهم مواطنون بريطانيون، في غزة.

ونقلت "رويترز" عن سوناك قوله إنه شعر "بالصدمة والحزن"، وأن الحكومة تعمل بشكل عاجل على التحقق من كافة التفاصيل.

وقال للصحفيين خلال زيارة إلى شمال شرق إنجلترا: "نطالب إسرائيل بالتحقيق بشكل عاجل فيما حدث؛ لأن من الواضح أن هناك أسئلة تحتاج إلى إجابات".

وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، قال في وقت سابق الثلاثاء، إن المملكة المتحدة تنتظر "تفسيرات شاملة وشفافة" من إسرائيل بشأن الحادثة.

وقال وزير الخارجية "لا بد أن يحظى العاملون في المجال الإنساني بالحماية وأن يكونوا قادرين على القيام بمهمتهم"

وكتب على منصة "إكس" أن لندن تتحقق من الأنباء التي تحدثت عن مقتل بريطانيين في الضربة، وفقا لوكالة "فرانس برس".