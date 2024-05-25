مع صعوده المرتقب في الانتخابات الأوروبية.. ما برنامج "اليمين المتطرف"؟

الحرب في غزة

قال باتريك مارتن جينير، مدرس في معهد العلوم السياسية وإينالكو المعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية المتخصص في أوروبا، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن من المواقف المثيرة للجدل لليمين المتطرف في فرنسا هو دعمه السري لإسرائيل منذ بدء الصراع في قطاع غزة".

وأضاف أنه في اليوم التالي لهجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وفي اللحظة نفسها التي بدأ فيها الجيش الإسرائيلي هجومه ضد سكان قطاع غزة، صعَدت زعيمة التجمع الوطني، مارين لوبن، إلى منصة الجمعية الوطنية (البرلمان) للتعبير عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، ولكن التأكيد على أن "لدولة إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها".

كما أدان الحزب هجمات حركة حماس ووصفها بأنها "جريمة ضد الإنسانية والسلام"، وأكد في الوقت نفسه أن "حق الفلسطينيين في الاستفادة يومًا ما من دولة حقيقية لا يمكن إنكاره"، وهو خطاب يشبه في كل النواحي تقريباً الموقف الذي دافعت عنه الحكومة الفرنسية في البرلمان.

وتابع أنه "مع تصاعد العنف الذي ترتكبه إسرائيل ضد سكان غزة، أصبحت مواقف الحزب أكثر تكتماً، وليس من المستغرب أنه رغم إدانة حزب اليمين المتطرف للهجمات التي تستهدف إسرائيل، بشكل فوري، كما ظهر أخيرا من خلال إدانة الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران، إلا أن إدانة الاستعمار والإبادة الجماعية في فلسطين غائبة تماما عن خطب المؤتمر الوطني- تجمع".

وأشار إلى أن مارين لوبان قالت على منصة الجمعية الوطنية، في 23 أكتوبر/ تشرين الأول، إنها "مرتاحة" بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بينما تفاخر جوردان بارديلا، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بأنه صوّت في برلمان الاتحاد الأوروبي لصالح هدنة إنسانية في غزة.

وتابع:" تكشف خطابات الحزب ضد المتظاهرين المتضامنين مع فلسطين عن الموقف الحقيقي للحزب اليميني المتطرف".

فيما يرى الكاتب الفرنسي آلان جريش أن تطبيع حزب اليمين المتطرف مع إسرائيل، الذي أصبح أكثر وضوحًا في ضوء الصراع، هو ثمرة استراتيجية التقارب مع الدولة الإسرائيلية التي تم تنفيذها لعدة سنوات، لمحاولة محو اتهامات الحزب بمعاداة السامية، موضحاً أن تلك المحاولات بدأت عام 2011.