مع صعوده المرتقب في الانتخابات الأوروبية.. ما برنامج "اليمين المتطرف"؟
تكشف استطلاعات الرأي لنوايا التصويت في الانتخابات الأوروبية المرتقبة تصاعد قائمة اليمين المتطرف في فرنسا، التي يتصدرها رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا.
فما البرنامج الانتخابي للحزب؟ وما موقفه من القضايا الشائكة: الحرب الأوكرانية، والحرب في غزة، وملف المهاجرين؟.
وفي مواجهة ساخنة، تواجه بارديلا، المتصدر في استطلاعات الرأي بنسبة 31%، في مناظرة محتدمة مع رئيس الوزراء الفرنسي جابريال أتال بشأن مواضيع متعددة، تخللته تقديرات تقريبية وأخطاء.
وكانت المناظرة المشتعلة على قناة "فرانس 2"، التي تم تنظيمها قبل أسبوعين من الانتخابات، بمثابة فرصة لهاتين الشخصيتين في السياسة الفرنسية للتعبير عن نفسيهما حول موضوع التحول البيئي، والهجرة، وحتى الدفاع الأوروبي.
في المقابل، يرى مراقبون أن رئيس قائمة الحزب الاشتراكي في انتخابات البرلمان الأوروبي، رافائيل جلوكسمان، ورئيس قائمة حزب الجمهوريين فرنسوا زافييه بيلامي، هما الفائزان الحقيقيان في مناظرة (أتال-بارديلا).
الحرب في غزة
قال باتريك مارتن جينير، مدرس في معهد العلوم السياسية وإينالكو المعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية المتخصص في أوروبا، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن من المواقف المثيرة للجدل لليمين المتطرف في فرنسا هو دعمه السري لإسرائيل منذ بدء الصراع في قطاع غزة".
وأضاف أنه في اليوم التالي لهجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وفي اللحظة نفسها التي بدأ فيها الجيش الإسرائيلي هجومه ضد سكان قطاع غزة، صعَدت زعيمة التجمع الوطني، مارين لوبن، إلى منصة الجمعية الوطنية (البرلمان) للتعبير عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، ولكن التأكيد على أن "لدولة إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها".
كما أدان الحزب هجمات حركة حماس ووصفها بأنها "جريمة ضد الإنسانية والسلام"، وأكد في الوقت نفسه أن "حق الفلسطينيين في الاستفادة يومًا ما من دولة حقيقية لا يمكن إنكاره"، وهو خطاب يشبه في كل النواحي تقريباً الموقف الذي دافعت عنه الحكومة الفرنسية في البرلمان.
وتابع أنه "مع تصاعد العنف الذي ترتكبه إسرائيل ضد سكان غزة، أصبحت مواقف الحزب أكثر تكتماً، وليس من المستغرب أنه رغم إدانة حزب اليمين المتطرف للهجمات التي تستهدف إسرائيل، بشكل فوري، كما ظهر أخيرا من خلال إدانة الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران، إلا أن إدانة الاستعمار والإبادة الجماعية في فلسطين غائبة تماما عن خطب المؤتمر الوطني- تجمع".
وأشار إلى أن مارين لوبان قالت على منصة الجمعية الوطنية، في 23 أكتوبر/ تشرين الأول، إنها "مرتاحة" بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بينما تفاخر جوردان بارديلا، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بأنه صوّت في برلمان الاتحاد الأوروبي لصالح هدنة إنسانية في غزة.
وتابع:" تكشف خطابات الحزب ضد المتظاهرين المتضامنين مع فلسطين عن الموقف الحقيقي للحزب اليميني المتطرف".
فيما يرى الكاتب الفرنسي آلان جريش أن تطبيع حزب اليمين المتطرف مع إسرائيل، الذي أصبح أكثر وضوحًا في ضوء الصراع، هو ثمرة استراتيجية التقارب مع الدولة الإسرائيلية التي تم تنفيذها لعدة سنوات، لمحاولة محو اتهامات الحزب بمعاداة السامية، موضحاً أن تلك المحاولات بدأت عام 2011.
ملف المهاجرين
وقال لوك روبان، باحث في مركز العلوم السياسية للأبحاث، إن مصادر الديناميكية لصالح اليمين المتطرف قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الأوروبية، تعود للعوامل الاجتماعية والانتخابية لصالح الحزب منذ عام 2017، مشيراً إلى أن جميع الدراسات تؤكد توسع قاعدة الناخبين.
وأضاف أن التفسير الشعبوي لم يعد ذا أهمية حقيقية، إذ يبدو أن حزب مارين لوبان يحرز تقدما في عدة طبقات من المجتمع، الطبقات الوسطى، والمهن المتوسطة، وكبار السن، وحتى المديرين التنفيذيين، مع الحفاظ على قاعدة شعبية.
أما عن ملف المهاجرين، الذي يؤرق الفرنسيين، فيرى روبان أن اليمين المتطرف يعتبر أن الإجراءات الصارمة التي ستنفذها بروكسل غير كافية، ويدعو جوردان بارديلا إلى إقامة "حدود مزدوجة" على أبواب أوروبا من خلال إصدار تعليمات لوكالة "فرونتكس" بإعادة المهاجرين غير الشرعيين، وعلى المستوى الوطني من خلال قصر حرية الحركة في منطقة شنغن على المواطنين الأوروبيين فقط.
فيما لم يوضح الحزب اليميني المتطرف آلية تطبيق ذلك، على سبيل المثال، ما إذا كان الأمر سيتضمن إعادة المراكز الحدودية بين الدول الأوروبية لإجراء عمليات التفتيش.
كما يدعو جوردان بارديلا إلى طرد "المهاجرين غير الشرعيين والمتطرفين والجانحين الأجانب"، وزعم بارديلا أن 77% من قضايا الاغتصاب في فرنسا ارتكبها أجانب ومهاجرون، إلا أن الإحصاءات الرسمية تكشف عكس ذلك، بأن 13% فقط من المغتصبين أجانب.
الحرب الأوكرانية
بعد مرور عامين على بداية الحرب في أوكرانيا، فتح هذا السؤال الذي لا يزال ملحا باب النقاش، إذا كرر جوردان بارديلا أن "روسيا تشكل تهديدًا لأمننا وسيادتنا"، إلا أن هذا يتناقض مع ما قالته زعيمة حزب التجمع الوطني، مارين لوبان، التي دعت إلى تحالف عسكري مع روسيا في حملتها الرئاسية الماضية".
موقف الحزب من روسيا
ويواجه الحزب انتقادات لقربه من روسيا، والقرض الذي حصل عليه الحزب اليميني المتطرف في عام 2014 من بنك روسي قريب من الكرملين. ووفقا له، فإن هذا القرض سيمنع أعضاء البرلمان الأوروبي من التصويت بحرية.
فيما لم يصوّت جوردان بارديلا لصالح قرار في البرلمان الفرنسي يدعم المعارض الروسي أليكسي نافالني.