مسؤول: الناتو يكثف مناوراته لتوجيه ضربة نووية إلى روسيا

قال مسؤول عسكري روسي إنّ حلف شمال الأطلسي "الناتو" يتدرب على توجيه ضربة نووية لروسيا.

جاء ذلك في تصريح لرئيس إدارة حرس الحدود لدى جهاز الأمن الفدرالي الروسي، الجنرال فلاديمير كوليشوف، أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الثلاثاء.

وأوضح كوليشوف: "يتدربون قرب الحدود الروسية ويكثفون نشاطهم الاستطلاعي، كما يكثفون تدربياتهم على القتال ضد روسيا وتوجيه ضربات نووية لأراضينا"، مشددًّا على أن هذا الوضع يتطلب اتخاذ إجراءات مناسبة لحماية الحدود الروسية.

ويوم أمس الاثنين، قالت الرئاسة الروسية إنّ حلف شمال الأطلسي في مواجهة مباشرة مع روسيا، وإن التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة يُصعّد الصراع في أوكرانيا من خلال إطلاق تصريحات عسكرية قوية، بحسب "رويترز".