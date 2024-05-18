أمريكا.. السجن 30 عاما لمهاجم زوج نانسي بيلوسي

حُكم على الرجل الذي هاجم بمطرقة زوج نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، اليوم، بالسجن ثلاثين عاما، حسب وكالة "فرانس برس".

وأدين ديفيد ديباب، في نهاية عام 2023، بدخول منزل الزوجين في سان فرانسيسكو في أكتوبر 2022، وكسر جمجمة بول بيلوسي.

واتهم أيضا بمحاولة خطف نانسي بيلوسي، التي كانت رئيسة مجلس النواب حينذاك، ولم تكن موجودة في المنزل لحظة حصول الاعتداء.

وفي وقت الاعتداء في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، كانت الديمقراطية نانسي بيلوسي هدفا منتظما لنظريات المؤامرة اليمينية المتطرفة.

واستمع المحلفون كيف خطط ديباب، المواطن الكندي الذي نشط في السابق ضد العري، لاستهداف نانسي بيلوسي بنية تحطيم ركبتيها إذا لم تعترف بـ"أكاذيب" حزبها.

وكان الادعاء طلب حبس ديباب أربعين عاما.