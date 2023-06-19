فرقاطة روسية تنقذ 68 راكبًا على متن سفينة شحن بالبحر المتوسط

أعلنت البحرية الروسية، اليوم الإثنين، أن طواقم الفرقاطة "أميرال أسطول الاتحاد السوفيتي جورشكوف" تمكنت من إنقاذ 68 راكبًا على متن سفينة متضررة في البحر الأبيض المتوسط.

وقالت البحرية الروسية في بيان، إن سفينة الشحن بيزما المتضررة تحمل علمي اليونان وألمانيا.

وأضافت أن الفرقاطة تلقت إشارة استغاثة أثناء اتباعها مسار العبور باتجاه ميناء طرطوس السوري، في الجزء الجنوبي من بحر إيجه، ثمَّ غيرت الفرقاطة مسارها واتجهت إلى منطقة الكارثة على الفور.

وأوضحت أنه تم إجلاء جميع ركاب السفينة بعد تلقي المساعدة الطبية اللازمة، ونقِلوا بعدئذ إلى جزيرة كاليمنوس اليونانية.