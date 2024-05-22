السويد تضع خطة لدعم أوكرانيا بقيمة 7 مليارات دولار

قالت الحكومة السويدية اليوم الأربعاء، إنها اتفقت مع حزبها المساند على إطار عمل لتقديم دعم عسكري إضافي لأوكرانيا بإجمالي 75 مليار كرونة سويدية (7.01 مليار دولار) على مدى ثلاثة أعوام.

وأضافت في بيان نقلته وكالة "رويترز"، "لتعزيز الدعم السويدي لأوكرانيا، وزيادة التوقعات على المدى الطويل، وافقت الحكومة وحزب ديمقراطيي السويد على وضع إطار عمل للدعم العسكري لأوكرانيا لما بين عامي 2024 و2026".

وذكرت أن المبلغ الإجمالي، 75 مليار كرونة، سيُقسم بالتساوي على الأعوام الثلاثة.