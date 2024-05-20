الجيش الإيراني يعلن مقتل 3 من كبار ضباطه كانوا برفقة رئيسي
أعلن الجيش الإيراني، صباح اليوم الاثنين، مقتل 3 من كبار الضباط الذين كانوا على متن المروحية التي تحطمت أمس الأحد في شمال غرب إيران.
وبحسب بيان للجيش الإيراني، فقد تم الإعلان عن أسماء قائد الطائرة والمساعدين له الذين كانوا على متن المروحية التي تحمل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين.
وأضاف، "أن العقيد طيار سيد طاهر مصطفوي، والعقيد طيار محسن دريانوش، واللواء الفني بهروز قديمي" كانوا من بين ضحايا المروحية الرئاسية.
جاء ذلك بعد أن أعلنت الرئاسة الإيرانية صباح الاثنين عن مقتل إبراهيم رئيسي وعبداللهيان ومسؤولين آخرين كانوا معه عائدين من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع آذربيجان باتجاه مدينة تبريز.
واستغرقت عملية البحث للوصول إلى حطام المروحية الرئاسية قرابة 16 ساعة بمشاركة فرق الإنقاذ والحرس الثوري والجيش والشرطة.