الجيش الإيراني يعلن مقتل 3 من كبار ضباطه كانوا برفقة رئيسي

أعلن الجيش الإيراني، صباح اليوم الاثنين، مقتل 3 من كبار الضباط الذين كانوا على متن المروحية التي تحطمت أمس الأحد في شمال غرب إيران.

وبحسب بيان للجيش الإيراني، فقد تم الإعلان عن أسماء قائد الطائرة والمساعدين له الذين كانوا على متن المروحية التي تحمل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين.