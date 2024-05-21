تقرير أمني أمريكي: الذكاء الاصطناعي يهدد الانتخابات الرئاسية

اعتبر تقرير حديث صادر عن وزارة الأمن الوطني الأمريكية، أن الذكاء الاصطناعي يشكل تهديدًا كبيرًا وتحديًا خطيرًا للانتخابات الرئاسية الأمريكية، بحسب موقع "إنفوباي" الإخباري.

وقال التقرير إن أدوات الذكاء الاصطناعي من المرجح أن توفر للجهات المحلية والأجنبية فرصًا معززة للتدخل في الدورة الانتخابية لعام 2024.

وأضاف أن ذلك يؤدي إلى تفاقم خطر مهاجمة البنى التحتية الانتخابية، كما يمكن استخدام هذه الأدوات لزرع الفتنة أثناء الانتخابات من قبل أولئك الذين يعتبرون العملية الديمقراطية هدفًا ذا أولوية.