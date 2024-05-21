تقرير أمني أمريكي: الذكاء الاصطناعي يهدد الانتخابات الرئاسية
اعتبر تقرير حديث صادر عن وزارة الأمن الوطني الأمريكية، أن الذكاء الاصطناعي يشكل تهديدًا كبيرًا وتحديًا خطيرًا للانتخابات الرئاسية الأمريكية، بحسب موقع "إنفوباي" الإخباري.
وقال التقرير إن أدوات الذكاء الاصطناعي من المرجح أن توفر للجهات المحلية والأجنبية فرصًا معززة للتدخل في الدورة الانتخابية لعام 2024.
وأضاف أن ذلك يؤدي إلى تفاقم خطر مهاجمة البنى التحتية الانتخابية، كما يمكن استخدام هذه الأدوات لزرع الفتنة أثناء الانتخابات من قبل أولئك الذين يعتبرون العملية الديمقراطية هدفًا ذا أولوية.
وبحسب التقرير، هناك العديد من المحاولات المكتشفة لاستهداف الانتخابات من خلال حملات القرصنة والتسريب الإلكتروني وانتحال الشخصية وحملات التضليل عبر الإنترنت.
وعلى وجه التحديد، أشار التقرير إلى الاستخدام المبتكر للذكاء الاصطناعي لإرباك الناخبين وموظفي الانتخابات أو إرباكهم بالصور ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية "المعدلة" التي توفر معلومات مضللة عن موعد الانتخابات أو إغلاق مراكز التصويت.
وقال التقرير إن السباق الرئاسي الأمريكي لعام 2024 يتميز بـ "خطابات سامة" بشكل متزايد، بما في ذلك المبالغة في الحملة الانتخابية والخلافات القضائية، حيث يواجه الرئيس السابق دونالد ترامب العديد من القضايا الجنائية.
وفي هذا السياق، ينتشر خطاب الكراهية والمعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة على شبكات التواصل الاجتماعي وفي الحياة الواقعية، مع وجود بيئة تكنولوجية في تطور وضعف مستمر، وفقًا للتقرير.
وقالت إليزابيث نيومان، التي شغلت موقع المساعدة السابقة لوزير الأمن الوطني خلال السنوات الأولى من رئاسة ترامب، إنه "سيكون من الصعب الوثوق حتى بما نراه على وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني وحتى وسائل الإعلام التقليدية".
وعلى الصعيد ذاته، حذرت مديرة الاستخبارات الأمريكية، أفريل هاينز، خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ، من التهديدات التي تواجه انتخابات 2024، وأشارت إلى أن مشهد التهديد أصبح "أكثر تنوعًا وتعقيدًا" بسبب التطور المتزايد للذكاء الاصطناعي.