رئيس إيران المؤقت محمد مخبر: لن يحدث فراغ في إدارة البلاد

قال الرئيس الإيراني المؤقت محمد مخبر، إن وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادثة تحطم مروحيته "ثقيلة للغاية على الشعب والدولة، لكنها لن تخلق أي فراغ في إدارة البلاد".

وتحدث "مخبر" في اجتماع مجلس الوزراء عن حادث تحطم المروحية الذي تسبب بوفاة رئيسي، بحسب ما نقلته "الأناضول" عن وكالة "إيرنا" للأنباء الإيرانية.

وأضاف أن "الحادث الذي وقع ثقيل للغاية على الدولة، والأمة، وقائد البلاد (علي خامنئي)، لكن هذا الحدث المهم لن يخلق أي فراغ في الإدارة تحت قيادة القائد (خامنئي)، فليتأكد الشعب من ذلك".