رئيس إيران المؤقت محمد مخبر: لن يحدث فراغ في إدارة البلاد
قال الرئيس الإيراني المؤقت محمد مخبر، إن وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادثة تحطم مروحيته "ثقيلة للغاية على الشعب والدولة، لكنها لن تخلق أي فراغ في إدارة البلاد".
وتحدث "مخبر" في اجتماع مجلس الوزراء عن حادث تحطم المروحية الذي تسبب بوفاة رئيسي، بحسب ما نقلته "الأناضول" عن وكالة "إيرنا" للأنباء الإيرانية.
وأضاف أن "الحادث الذي وقع ثقيل للغاية على الدولة، والأمة، وقائد البلاد (علي خامنئي)، لكن هذا الحدث المهم لن يخلق أي فراغ في الإدارة تحت قيادة القائد (خامنئي)، فليتأكد الشعب من ذلك".
وطلب من كافة أعضاء الحكومة مواصلة عملهم دون انقطاع أو تأخير وبنفس الروح والقوة المعتادة حتى لا تحدث اضطراب في شؤون البلاد، ومعالجة مشاكل الشعب.
والإثنين، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق لهما، بحادث تحطم مروحية، الأحد، في محافظة أذربيجان الشرقية (شمال غرب)، خلال طريق عودتهما من مراسم افتتاح سد على الحدود بين إيران وأذربيجان، الأحد، بمشاركة الرئيس علييف.