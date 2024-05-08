بسبب وثائق سرية.. أمريكا تعلّق التصريح الأمني لمبعوثها إلى إيران

كشف مشرّعان عن تعليق التصريح الأمني للمبعوث الأمريكي إلى إيران، روبرت مالي، لإرساله مواد إلى بريده الإلكتروني الشخصي وهاتفه المحمول. وفق وكالة "رويترز".

وقال اثنان من المشرعين الجمهوريين، إنهما يعتقدان أن التصريح الأمني للمبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، الذي مُنح إجازة دون أجر، تم تعليقه؛ لأنه أرسل وثائق سرية إلى بريده الإلكتروني الشخصي، ونزّلها على هاتفه المحمول الشخصي.

ولم يقدم السناتور جيم ريش أعلى جمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول أي مصدر لهذه المزاعم في رسالة بتاريخ السادس من مايو إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من نشر الرسالة واطلعت عليها "رويترز" أمس الثلاثاء.

وجاء في الرسالة التي وفرت التفسير الأكثر تفصيلًا حتى الآن لتعليق التصريح الأمني "ندرك أن التصريح الأمني للسيد مالي تم تعليقه؛ لأنه نقل وثائق سرية إلى بريده الإلكتروني الشخصي، ونزّل هذه الوثائق على هاتفه المحمول الشخصي".

وأضافا في الرسالة، "يُعتقد أن جهة فاعلة إلكترونية معادية تمكنت من الوصول إلى بريده الإلكتروني و/أو هاتفه والحصول على المعلومات التي تم تنزيلها". وانتقدا الوزارة لعدم تقديم المزيد من المعلومات بشأن قضية مالي، وطرحا 19 سؤالًا حولها على بلينكن. .

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، إن مالي لا يزال في إجازة، مضيفًا أنه "بموجب سياسة قائمة منذ عقود، فإن الوزارة لا تعلق على التصاريح الأمنية الفردية".

وأحجم مالي عن التعليق على الرسالة في رد عبر البريد الإلكتروني لـ"رويترز".