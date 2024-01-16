أوكرانيا تتطلع لوساطة الصين في حل الصراع مع روسيا

دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الاثنين مرة أخرى، لحل الصراع القائم مع روسيا، وفقا لـ"صيغة السلام" التي اقترحتها كييف.

وقال إن الجانب الأوكراني مهتم بمشاركة الصين في "قمة السلام" المفترضة، على الرغم من أنه حظر المفاوضات رسمياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقبل ذلك بيوم، قال رئيس مكتب زيلينسكي، أندريه إرماك، إن كييف تريد عقد مؤتمرات قمة للموافقة على "صيغة السلام" الأوكرانية.

وفي وقت سابق، اعتبر وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس، أنه لا يوجد بديل لمشاركة روسيا في الحل السلمي للصراع في أوكرانيا، وأن عقد مؤتمر سلام بدون روسيا الاتحادية أمر مستحيل.

بدوره، أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، أن اجتماع الدول وفق "صيغة السلام" التي طرحها زيلينسكي في دافوس هو حوار من أجل الحوار، لأن مثل هذا النقاش بدون روسيا يخلو من الآفاق وهو من دون أي نتيجة.