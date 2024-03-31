مفاوضات الهدنة بين "حماس" وإسرائيل.. "عود على بدء"

تُستأنف الأحد المفاوضات الخاصة بالسعي للتوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، وإبرام صفقة لتبادل الأسرى، بعد إعطاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر لإجراء محادثات جديدة لهذا الغرض.

ويصل إلى القاهرة وفد إسرائيلي يضم ممثلين عن جهازي "الشاباك" و"الموساد" والجيش الإسرائيلي، في مسعى إلى كسر الجمود بخصوص صفقة تبادل الأسرى والوصول إلى وقف مؤقت لإطلاق النار.

وتكثف إسرائيل و"حماس" المفاوضات التي تجري بوساطة قطر ومصر بهدف تعليق الحملة العسكرية الإسرائيلية لمدة ستة أسابيع مقابل إطلاق سراح 40 رهينة من أصل 130 ما زالت الحركة الفلسطينية تحتجزهم في غزة.

وتتطلع حركة "حماس" إلى استغلال أي اتفاق من أجل إنهاء القتال وانسحاب القوات الإسرائيلية، لكن تل أبيب تستبعد ذلك وتقول إنها ستستأنف جهودها الرامية إلى تفكيك قدرات "حماس" العسكرية وإنهاء حكمها في القطاع.

وتطالب "حماس" بالسماح لمئات الآلاف من الفلسطينيين الذين فروا من مدينة غزة والمناطق المحيطة بها باتجاه الجنوب خلال المرحلة الأولى من الحرب بالعودة إلى الشمال.

لكن مسؤولا إسرائيليا مطلعا على كواليس المفاوضات قال إن إسرائيل منفتحة على مناقشة السماح بعودة "بعض" النازحين فقط.