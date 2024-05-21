كيف ستؤثر وفاة رئيسي على البرنامج النووي الإيراني؟

تساءلت صحيفة "معاريف" العبرية، الاثنين، عن مدى تأثير وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، على البرنامج النووي لطهران.

ونقلت الصحيفة عن خبيري الأمن القومي الإسرائيلي والشؤون الإيرانية، يعقوب عميدرور، ومئير جافدانفار، قولهما إن وفاة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية ستؤثر بشكل أساسي على الصعيد المحلي.

وأكد الخبيران أنه بالنسبة لأولئك الذين كانوا يأملون أن تؤدي وفاة الرئيس الإيراني إلى تغيير نظام طهران، فإنهم سيشعرون بخيبة أمل كبيرة، لافتين إلى أن وفاة رئيسي لن تغير شيئًا في الحرس الثوري الإيراني.

وأضافا أن الحادث لن يؤثر في موقف إيران تجاه إسرائيل، ولا دعمها لحركة حماس وميليشيا حزب الله، أو سعيها لإنتاج أسلحة نووية، موضحين أن العدوان الإقليمي والعالمي لن يتأثر، بل سيستمر.