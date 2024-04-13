باكستان.. 9 قتلى بهجوم مسلحين على حافلة في إقليم بلوشستان

أعلن مسؤولون محليون، اليوم السبت، مقتل تسعة رجال بالرصاص على أيدي مسلحين في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، بعد أن عمدوا إلى خطفهم من حافلة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة، التي جرت في الإقليم المضطرب الواقع جنوب غرب باكستان، على الحدود مع أفغانستان وإيران، بحسب وكالة "رويترز".

وقال المسؤول بالشرطة عبد الله منجل، إن عدة مسلحين اعترضوا الحافلة التي كانت متجهة إلى إيران في منطقة نوشكي، وعمدوا إلى اختطاف الرجال التسعة، وتحويل وجهتهم بعد أن تأكدوا من أنهم من إقليم البنجاب."

وبحسب المصدر ذاته، فإن هؤلاء الرجال "كانوا مسافرين إلى تفتان"، موضحا أن المسلحين قتلوا الضحايا التسع بإطلاق النار عليهم من مسافة قريبة. وقعت الحادثة مساء أمس الجمعة.

ومن جانبه ذكر نائب مفوض الشرطة في المنطقة حبيب الله موساخيل، أن الشرطة عثرت على جثثهم وعليها آثار الرصاص تحت أحد الجسور، بعد ساعة ونصف الساعة من خطفهم.

وتخوض جماعات انفصالية مسلحة في هذا الإقليم قتالا مع القوات الحكومية في هذه المنطقة الغنية بالمعادن منذ عقود، معتبرة أنّ الحكومة تحرمها من حصتها من الموارد في الإقليم.