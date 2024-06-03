خلال زيارته الأولى.. زيلينسكي يعلن افتتاح سفارة لأوكرانيا في مانيلا‎

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، أن بلاده ستفتتح سفارة لها في مانيلا هذا العام.

جاء ذلك خلال لقائه بالرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور في مانيلا، مقدماً له الشكر على دعمه و"موقفه الواضح" بشأن حرب روسيا على أوكرانيا.

والتقى الزعيمان داخل القصر الرئاسي بالفلبين، بعد مشاركة زيلينسكي على نحو مفاجئ في أكبر مؤتمر أمني بآسيا في سنغافورة مطلع الأسبوع.

وتعدّ هذه الزيارة الثانية التي يجريها زيلينسكي إلى آسيا منذ اندلاع الحرب الروسية ضد أوكرانيا في عام 2022. وهي أول زيارة لزيلينسكي للفلبين منذ انتخابه في عام 2019.

وقال زيلينسكي لماركوس: "أشكرك على هذه الدعوة ونحن ممتنون للغاية لوجودنا في بلدكم الذي يدعم أوكرانيا وسيادتنا ووحدة أراضينا".

وأضاف: "أشكرك على ... موقفك الواضح بشأننا وبشأن هذا الاحتلال الروسي لأراضينا".

وتحدث زيلينسكي في اليوم الأخير من منتدى حوار شانجري-لا، طالبا الدعم ومشاركة الدول في قمة من المقرر أن تستضيفها سويسرا يومي 15 و16 يونيو حزيران بهدف إحلال السلام في بلاده التي عصفت بها الحرب.