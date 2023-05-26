الرئيس البرازيلي يفاجئ بوتين خلال اجتماع مع رجال أعمال روس

فاجأ الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، نظيره الروسي فلاديمير بوتين باتصال هاتفي خلال اجتماع الأخير مع رجال أعمال روس.

وغادر بوتين الاجتماع فجأة وعند عودته كشف أنه أجرى محادثة هاتفية مع رئيس البرازيل لولا دا سيلفا.

وقال بوتين: "زملائي الأعزاء.. سنواصل.. كانت محادثة مع رئيس البرازيل وبإذنه أود أن أنقل إلى جميع المشاركين في اجتماع اليوم، وبشكل عام، لمجتمع الأعمال في روسيا، أطيب تمنياته بالنجاح والازدهار في الأعمال التجارية".

وأضاف الرئيس الروسي: "البرازيل هي الشريك التجاري والاقتصادي الرائد لروسيا في أمريكا اللاتينية، في الحقيقة بسبب تعقيد الحسابات، انخفض حجم التداول قليلا، ولكن بشكل عام الأمور جيدة حققنا رقما قياسيا العام الماضي".