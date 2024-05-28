"عواقب خطيرة".. بوتين يحذر من استهداف روسيا بأسلحة غربية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن المرتزقة الفرنسيين موجودون في أوكرانيا منذ وقت طويل، محذرا من "عواقب خطيرة" في حال ظهور جيش نظامي هناك، أو السماح لكييف باستخدام أسلحة غربية لضرب أراض روسية.

وأكد بوتين خلال زيارة لأوزبكستان أن ظهور الجيش النظامي في أوكرانيا سيكون خطوة أخرى نحو اندلاع صراع عالمي، بحسب وكالة "رويترز".

ودأبت فرنسا على نفي الاتهامات الروسية بوجود مرتزقة فرنسيين في أوكرانيا، لكنها لم تستبعد إرسال مدربين عسكريين إلى الدولة السوفيتية السابقة في المستقبل.

كما حذر بوتين الدول الغربية من "عواقب خطيرة" إذا أعطت موافقتها لأوكرانيا على استخدام أسلحتها في ضربات على الأراضي الروسية، وفقا لـ"فرانس برس".