تركيا.. "الشعب الجمهوري" يقبل بمقترح "الحزب الصالح" بشأن نائبي الرئيس

وأضاف أن قادة الأحزاب الأخرى في تحالف المعارضة سيدرسون المقترح الذي تقدم به "الحزب الصالح" اليميني، اليوم الإثنين، بعدما انسحب قبل أيام من تكتل المعارضة، وسط خلاف حول المرشح الذي سيدفع به التحالف في الانتخابات.