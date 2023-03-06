تركيا.. "الشعب الجمهوري" يقبل بمقترح "الحزب الصالح" بشأن نائبي الرئيس
قال مسؤول بارز في حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض لرويترز، اليوم الإثنين، إن الحزب موافق على مقترح أن يكون رئيسا بلديتي إسطنبول وأنقرة المنتميان للحزب نائبين للرئيس إذا فازت المعارضة في الانتخابات الرئاسية المقررة في أيار/مايو.
وأضاف أن قادة الأحزاب الأخرى في تحالف المعارضة سيدرسون المقترح الذي تقدم به "الحزب الصالح" اليميني، اليوم الإثنين، بعدما انسحب قبل أيام من تكتل المعارضة، وسط خلاف حول المرشح الذي سيدفع به التحالف في الانتخابات.