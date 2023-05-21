كييف: قواتنا طوقت باخموت جزئيًا وتسيطر على قسم منها

قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني الأحد، إن القوات الأوكرانية طوقت بشكل جزئي مدينة باخموت المحاصرة وما زالت تسيطر على قطاع بالمدينة.

وكتبت ماليار التعليقات على تطبيق تيليغرام بعد فترة وجيزة من قول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن المعركة في باخموت انتهت بانتصار روسي، وفق ما ذكرت "رويترز".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال إن مدينة باخموت قد دُمرت بالكامل، لكنه نفى أن تكون القوات الروسية قد سيطرت على المدينة.