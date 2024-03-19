بلومبيرغ: "ديناميكية غريبة" تهدد العلاقات الأمريكية الإسرائيلية

وأضاف الموقع أن زيارة المستشارين الإسرائيليين ستمنح بعض الوقت الحاسم لبايدن، الذي كان هدفًا لانتقادات لاذعة من اليسار في الولايات المتحدة لبذل المزيد من الجهد من أجل وقف إراقة الدماء في غزة بعد مقتل نحو 31 ألف شخص ووسط تحذيرات من مجاعة وشيكة.

وعن التوترات بين الزعيمين، قال المحلل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، مايكل سينغ: "الأمر المثير للدهشة حقّا ليس أن هذا يحدث، بل أن الأمر استغرق وقتًا طويلاً حتى يحدث".

وأضاف سينغ: "لقد مرت خمسة أو ستة أشهر على بدء القتال، ولا يزال الرئيس بايدن داعمًا تمامًا لإسرائيل لفترة أطول بكثير مما كان يعتقد أي شخص".

ولفت الموقع إلى أن بايدن يستطيع أن يحذو حذو الرؤساء الأمريكيين السابقين فورد وريغان وأوباما.

وقام الرئيس جيرالد فورد بإعادة تقييم السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، ما أدى إلى إبطاء بيع مقاتلات إف-15 وتجميد شحنات الأسلحة الأخرى عندما رفضت انسحابًا كاملًا من أجزاء من مصر بعد حرب 1973.

وأخَّر الرئيس رونالد ريغان، عام 1981، تسليم طائرات F-16 الحربية بعد أن قصفت إسرائيل مقر منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت.

في حين أبطأت إدارة الرئيس باراك أوباما، عام 2014، إمدادات صواريخ "هيلفاير" خلال جولة من القتال في غزة.