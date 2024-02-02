روسيا تمدد "تقييد" حركة الدبلوماسيين البريطانيين لديها

مددت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إجراء الإخطار الخاص بحركة موظفي البعثات الدبلوماسية البريطانية في روسيا الذي تم اعتماده، منذُ شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي.

وبموجب الإجراء يجب إرسال وثيقة قبل ما لا يقل عن 5 أيام عمل من قبل الموظفين المعتمدين في السفارة البريطانية في موسكو (باستثناء السفير والوزير، المستشار ورئيس القسم القنصلي) والقنصلية العامة في يكاترينبورغ (باستثناء القنصل العام) تتضمن إخطارات حول السفر خارج منطقة الحركة الحرة التي يبلغ طولها 120 كيلومترًا.