روسيا تمدد "تقييد" حركة الدبلوماسيين البريطانيين لديها
مددت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إجراء الإخطار الخاص بحركة موظفي البعثات الدبلوماسية البريطانية في روسيا الذي تم اعتماده، منذُ شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي.
وبموجب الإجراء يجب إرسال وثيقة قبل ما لا يقل عن 5 أيام عمل من قبل الموظفين المعتمدين في السفارة البريطانية في موسكو (باستثناء السفير والوزير، المستشار ورئيس القسم القنصلي) والقنصلية العامة في يكاترينبورغ (باستثناء القنصل العام) تتضمن إخطارات حول السفر خارج منطقة الحركة الحرة التي يبلغ طولها 120 كيلومترًا.
كما يجب أن تتضمن الوثيقة معلومات حول: التوقيت، والغرض، ونوع الرحلة، والاتصالات التجارية المخطط لها، والأشخاص المرافقين، وطريقة النقل، وأماكن الزيارة والإقامة، بالإضافة إلى مسار الرحلة.
وقالت الخارجية الروسية إن الإجراء طبق، منذُ الأول من شهر أيلول/سبتمبر 2023، مؤكدة أن "الجانب البريطاني يلتزم بالمتطلبات المقررة".
وجرى تقديم إجراء الإخطار الخاص بحركة الدبلوماسيين البريطانيين ردًا على إجراء مماثل ضيّقت فيه لندن على حركة الدبلوماسيين الروس لديها، بما في ذلك فرض إجراءات تعوق العمل الطبيعي للمؤسسات الروسية في المملكة المتحدة.