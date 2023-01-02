رئيس كوريا الجنوبية: "المظلة النووية" لم تعد كافية لطمأنتنا

وشهد العام الماضي إطلاق بيونغ يانغ عددًا قياسيًا من الصواريخ.

وأطلقت كوريا الشمالية السبت ثلاثة صواريخ بالستية قصيرة المدى، كما أجرت عملية إطلاق أخرى فجر الأحد.

وفي عهد يون، كثّفت كوريا الجنوبية مناوراتها العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، التي كانت قد تراجعت وتيرتها خلال أزمة وباء كوفيد-19، أو توقّفت خلال عهد سلفه على خلفية المحادثات الدبلوماسية مع الشمال التي لم تفضِ إلى نتيجة في نهاية المطاف.

ومنذ فشل المفاوضات بين الكوريتين عام 2019، كثّف كيم جهوده لتطوير برامجه النووية المحظورة.

وتتهم سيول وواشنطن بيونغ يانغ بأنها تنوي إجراء تجربة نووية جديدة قريبا ستكون السابعة في تاريخها والأولى منذ العام 2017.