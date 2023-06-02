الخزانة الأمريكية: عقوبات جديدة تستهدف رقابة إيران على الإنترنت

الخزانة الأمريكية: عقوبات جديدة تستهدف رقابة إيران على الإنترنت

رويترز
رويترز

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة أصدرت، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف شركة التكنولوجيا آروان كلاود وموظفين اثنين وشركة تابعة، على خلفية دورهم في مساعدة طهران على فرض رقابة على الإنترنت في البلاد.

وذكرت الوزارة أن آروان كلاود لديها علاقة وثيقة مع أجهزة المخابرات الإيرانية، وأن مديريها التنفيذيين لديهم علاقات مع كبار المسؤولين في الحكومة الإيرانية.

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وجاء في بيان وزارة الخزانة أن "الحكومة الإيرانية دأبت على استخدام قيود الإنترنت وخنق سرعاته لقمع المعارضة ومراقبة الإيرانيين، ومعاقبتهم لممارستهم حريتهم في التعبير والتجمع عبر الإنترنت وخارجه".

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وقالت وزارة الخزانة إن الفردين المستهدفين هما بويا بيرحسينلو وفرهاد فاطمي، المؤسِسان المشاركان لآروان كلاود.

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