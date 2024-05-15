زيلينسكي يلغي زيارته إلى إسبانيا وسط تراجع قواته في خاركيف

ألغى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارة كانت مقررة الجمعة إلى إسبانيا، وسط تراجع جيشه في بعض أجزاء الجبهة الشمالية بمنطقة خاركيف، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن الإعلام الإسباني وما ورد في البرنامج الرسمي للقصر الملكي.

وكشفت الوكالة أن القصر الملكي الإسباني حدّث برنامج عمل العاهل الإسباني صباح الأربعاء، مشيرًا إلى إلغاء لقاء الملك فيليبي السادس والرئيس الأوكراني، فضلًا عن مأدبة غداء رسمية على شرف زيلينسكي.