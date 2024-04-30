"فضيحة".. نتنياهو يعلّق على مذكرات الاعتقال المرتقبة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بتهم تتعلق بسير حربها في غزة، فإن ذلك سيكون "فضيحة على نطاق تاريخي".

وقال نتنياهو، "إن هناك احتمال إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة الجيش الإسرائيلي وقادة الدولة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، هذا الاحتمال سيكون فضيحة على نطاق تاريخي".

وأضاف: "أريد أن أوضح شيئا: لن يؤثر أي قرار، لا في لاهاي ولا في أي مكان آخر، على عزمنا على تحقيق جميع أهداف الحرب - إطلاق سراح جميع الرهائن، والنصر الكامل على حماس، والتعهد بألا تشكل غزة بعد الآن أي تهديد لإسرائيل".

وتبذل السلطات الإسرائيلية جهودا منسقة، لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار أوامر اعتقال لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين.

وقال مصدر حكومي إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يقود هذه الجهود، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مشيرا إلى أن واشنطن هي كذلك جزء من الجهود الدبلوماسية الجارية.

كما أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء بذل جهودا كبيرة في الأيام الأخيرة لمنع هذا التطور المحتمل، وأجرى اتصالات مكثفة خاصة مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.