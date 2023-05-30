وكالة: تسوية ملف موقع إيراني تثور شكوك حول أنشطته النووية

أعلن مصدر إيراني، اليوم الثلاثاء، تسوية ملف أحد المواقع الثلاثة التي تساور مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية شكوك بشأن ما يحدث داخلها، وفق ما أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله إنه "تم التوصل إلى تسوية الملف المعروف باسم أباده (مريوان) إذ كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية زعمت بناءً على معلومات خاطئة ومجهولة المصدر أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم في 4 مواقع".

وتابعت الوكالة: "تمت مناقشة إدعاء آخر للوكالة بشأن وجود جسيمات بنسبة 83.7%، في المفاوضات الفنية بين إيران والوكالة وتسويته من خلال التفسيرات الفنية التي قدمتها".