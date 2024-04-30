دوقة إدنبره تجري أول زيارة ملكية لأوكرانيا منذ بدء الحرب (صور)

أجرت صوفي دوقة إدنبره، الاثنين، أول زيارة بريطانية ملكية إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية، بحسب ما أفاد به قصر بكنجهام.

واجتمعت صوفي، البالغة من العمر 59 عاماً، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزوجته، في أول رحلة لأحد أفراد العائلة المالكة البريطانية إلى البلاد منذ بدء الصراع مع روسيا.

وأضاف القصر في بيان أن صوفي، زوجة الشقيق الأصغر للملك تشارلز، الأمير إدوارد، اضطلعت بالزيارة المفاجئة نيابة عن وزارة الخارجية البريطانية.