بسبب إجراءات "إكس".. مخاوف من تأثير "ماسك" على الانتخابات الأمريكية

يخضع مالك شركة "إكس – تويتر سابقا"، الملياردير إيلون ماسك، لعملية رقابة وتدقيق في الولايات المتحدة؛ إثر "نشره ادعاءات مشوهة وكاذبة حول نظام التصويت الأمريكي"، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وقالت الصحيفة، إن ما يقوم به "ماسك" هو عكس ما حدث في عام 2020، حين فضح تويتر تحذيرات الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن الاقتراع عبر البريد، لكن ماسك قام بتفكيك نظام التحقق من الحقائق الخاص بتويتر، منذ السيطرة عليه، وهو ما يمكن أن يرقى إلى مستوى التدخل في الانتخابات.

ويعرب النقاد، بما في ذلك محامو الحقوق المدنية والديمقراطيون وحملة الرئيس الحالي جو بايدن، عن قلقهم بشأن منشورات "ماسك" التي لم يتم التحقق منها، والتي تردد تأكيدات "ترامب" بشأن تزوير الانتخابات على نطاق واسع.

وأوضحت الصحيفة بأن "غياب التحقق من الحقائق إلى جانب خوارزمية (X- إكس) التي تعمل على تضخيم رسائل ماسك، يثيران مخاوف بشأن دور المنصة في تعزيز عدم الثقة في العملية الانتخابية".

وفي خطوة نادرة، انتقدت حملة بايدن، ماسك بشكل مباشر لنشره ما قالت إنها "معلومات مضللة غير مسؤولة إلى حد كبير"، حيث يعكس هذا النقد الانقسام الأوسع، فيما أشاد الجمهوريون المؤيدون لترامب بماسك لتفكيكه آليات الرقابة المتصورة التي يُزعم أنها كانت لصالح بايدن في عام 2020.

ورأت "نيويورك تايمز" بأن موقع ماسك الفريد بصفته مالكًا ومشاركًا نشطًا في (X -إكس) يتيح له تأثيرًا غير مسبوق في انتخابات عام 2024، على عكس مالكي وسائل الإعلام الكبرى الذين يعملون عادةً خلف الكواليس، لافتة إلى أن "ماسك حث أتباعه علنًا على التصويت لصالح الحزب الجمهوري وأظهر ازدراءً للرئيس بايدن".

وقالت الصحيفة إن تفكيك إجراءات نزاهة الانتخابات التي فرضها "إكس" له آثار أوسع، حيث يتردد صدى قرار "ماسك" عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يجادل النقاد بأن هذه السياسة المتساهلة منحت المنصات الأخرى "مرورًا مجانيًا"، مما يشكل سابقة مثيرة للقلق في التعامل مع المعلومات المضللة والمحتوى المتعلق بالانتخابات.