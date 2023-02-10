بوتين أثناء تقليده الوسام من قبل شيراك العام 2006
بوتين أثناء تقليده الوسام من قبل شيراك العام 2006

ماكرون لا يستبعد سحب وسام جوقة الشرف من بوتين

أحمد سمير
أحمد سمير

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يستبعد سحب وسام جوقة الشرف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي منحه إياه سلفه جاك شيراك عام 2006، موضحًا أنه يريد اختيار "الوقت المناسب للقيام بذلك".

ومنح ماكرون وسام جوقة الشرف برتبة الصليب الأكبر مساء الأربعاء إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي زار باريس خلال جولته الثانية خارج أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، وهو أرفع وسام يمكن أن يمنحه رئيس فرنسي لنظير.

منح الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، بوتين وسام جوقة الشرف برتبة الصليب الأكبر العام 2006، ما أثار جدلا واسعا في البلاد آنذاك

ورداً على سؤال صحفي عقب قمة أوروبية عُقدت في بروكسل ليلة الجمعة، أوضح ماكرون أن هذا الامتياز هو "اعتراف من بلدنا" تجاه الرئيس الأوكراني.

ولكن أعاد الحفل غير الرسمي لمنح الوسام لزيلينسكي في الإليزيه، والذي نشر ماكرون مقطع فيديو عنه على تويتر، إحياء مطالب بسحب فرنسا هذا الامتياز من فلاديمير بوتين.

بوتين أثناء تقليده الوسام من قبل شيراك العام 2006
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وفي 2006، منح شيراك للرئيس الروسي وسام جوقة الشرف برتبة الصليب الأكبر. وأثار هذا القرار الجدل على الفور.

وحاولت منظمة مراسلون بلا حدود الطعن به أمام القضاء، لكنها لم تتمكن من سحب الوسام من بوتين.

وأشار ماكرون إلى أنها "قضية رمزية ولكن مهمة"، قائلا: "لا أستبعد أي احتمال (...) لكنني لم أتخذ القرار حاليا".

واعتبر أن هذه قرارات "تحمل معاني ثقيلة وأعتقد أنه يجب تقييم اللحظة المناسبة لاتخاذها".

روسيا
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