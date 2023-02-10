ماكرون لا يستبعد سحب وسام جوقة الشرف من بوتين

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يستبعد سحب وسام جوقة الشرف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي منحه إياه سلفه جاك شيراك عام 2006، موضحًا أنه يريد اختيار "الوقت المناسب للقيام بذلك".

ومنح ماكرون وسام جوقة الشرف برتبة الصليب الأكبر مساء الأربعاء إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي زار باريس خلال جولته الثانية خارج أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، وهو أرفع وسام يمكن أن يمنحه رئيس فرنسي لنظير.