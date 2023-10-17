حرب غزة.. إسرائيل تصف تصريحات وزراء اليسار الإسباني بـ"المخزية"

دانت السفارة الإسرائيلية في مدريد، اليوم الإثنين "تصريحات مخزية" لوزراء من اليسار الراديكالي حول قصف إسرائيل قطاع غزة في أعقاب الهجوم الذي شنّته حركة حماس في الـ7 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وجاء في بيان للسفارة نشر على منصة "إكس"، "ندعو رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إلى أن يندد ويدين بشكل لا لبس فيه هذه التصريحات المخزية".

واعتبرت السفارة أن التصريحات، التي أدلى بها "أعضاء في الحكومة ليست غير أخلاقية على الإطلاق فحسب، وإنما تعرّض أيضًا الجاليات اليهودية في إسبانيا للخطر"، مشيرة إلى أنها تزيد مخاطر تعرّض هذه الجاليات إلى "الحوادث والهجمات المعادية للساميّة".