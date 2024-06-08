بيني غانتس يؤجل بيان الاستقالة

أرجأ عضو مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، بيانًا كان من المقرر أن يلقيه، في وقت لاحق اليوم السبت، وكان يُتوقع على نطاق واسع أن يعلن فيه استقالته من حكومة الطوارئ التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ومنح غانتس، الشهر الماضي، رئيس الوزراء المنتمي للتيار المحافظ مهلة، حتى الثامن من يونيو/حزيران، للتوصل إلى إستراتيجية واضحة للوضع في قطاع غزة عقب الحرب.

ولكن بعد ورود أنباء عن إنقاذ القوات الإسرائيلية 4 رهائن أحياء من غزة، قال متحدثون باسم غانتس إنه تقرر تأجيل البيان.

ولم يحدد المتحدثون موعدًا جديدًا لإلقاء البيان الذي قال عنه معلقون سياسيون في صحف إسرائيلية بارزة إنه من المتوقع أن يعلن فيه استقالته.

ولن يشكل رحيل حزب غانتس تهديدًا فوريًا للائتلاف الحاكم الذي يقوده نتنياهو ويسيطر على 64 مقعدًا من إجمالي 120 مقعدًا في الكنيست، لكن قد يكون له تأثير خطير.