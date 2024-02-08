ترامب يفكر بـ6 مرشحين محتملين لمنصب نائب الرئيس الأمريكي

إليز ستيفانيك

تعتبر عضو مجلس النواب عن نيويورك إليز ستيفانيك واحدة من أشرس المدافعين عن ترامب.

وباعتبارها النائبة الجمهورية رقم 4 في مجلس النواب، كانت من أوائل أعضاء الكونغرس الذين أيدوا ترامب عندما أعلن عن محاولته الثالثة لدخول البيت الأبيض.

ويُنظر إلى ستيفانيك البالغة من العمر 39 عامًا، على أنها الشخص الذي سيحمل الشعلة لحركة MAGA (اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى) التي بدأها ترامب.

كما حاربت ستيفانيك من أجله في مناسبات عديدة كعضو رئيس في فريق الدفاع عنه عندما جرت محاولة عزله في عام 2019.

تيم سكوت

تخلى عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ساوث كارولاينا تيم سكوت عن محاولته للوصول إلى البيت الأبيض في تشرين الثاني/نوفمبر، وأيد ترامب قبل الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير مباشرة في ضربة لزميلته من ولاية كارولينا الجنوبية والحاكمة السابقة نيكي هيلي، التي عينته في مقعد شاغر في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وقال ترامب إنه اتصل بسكوت مؤخرًا وأخبره: "أنت مرشح أفضل بكثير بالنسبة لي مما أنت عليه لنفسك".

وقال سكوت أمام حشد من أنصار ترامب بتجمع حاشد يوم الـ19 من كانون الثاني/يناير في نيو هامبشاير: "نحن بحاجة إلى دونالد ترامب. نحن بحاجة إلى رئيس يوحد بلادنا".

ويمكن أن يساعد سكوت، وهو أعلى جمهوري أسود في حزبه، ترامب في جذب الناخبين السود، الذين يشكلون تقليديًّا كتلة تصويت ديمقراطية رئيسة.

كريستي نويم

كانت حاكمة ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم ولا تزال شديدة الإخلاص لترامب، ومنذ فترة طويلة يتم الحديث عنها كمرشح لمنصب نائب الرئيس.

وفكرت نويم في الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024، لكنها قررت في النهاية عدم الترشح عندما أعلن ترامب ترشحه مرة أخرى.

وصعدت إلى الصدارة في عام 2020 خلال جائحة كوفيد-19 عندما رفضت تنفيذ التعليمات الصارمة الخاصة بارتداء الكمامات في داكوتا الجنوبية.

ديغ بيرغوم

كان حاكم ولاية داكوتا الشمالية ديغ بيرغوم أول المرشحين الرئاسيين السابقين لعام 2024 الذي أيد ترامب رسميًّا، وانضم إليه في تجمّع حاشد في ولاية أيوا، في الـ14 من كانون الثاني/يناير لإعلان دعمه.

ويُبدي فريق ترامب الإعجاب ببيرغوم، الذي امتنع عن قول أي شيء سلبي عن الرئيس السابق عندما كان هو نفسه مرشحًا.

ويُنظر إلى بيرغوم على أنه محافظ قوي يتمتع بمؤهلات يمكن أن تكون مناسبة لمختلف المناصب الوزارية، بما في ذلك منصب نائب الرئيس.

وقال ترامب عن بيرغوم خلال حشد الـ14 من كانون الثاني/يناير، إنه "أحد أفضل الحكام في بلادنا، وآمل أن أتمكن من دعوته ليكون جزءًا مهمًّا جدًّا من الإدارة".