توقيف شخصين في ألمانيا للاشتباه بانتمائهما لحزب الله

أعلن القضاء الألماني، اليوم الأربعاء، توقيف شخصين في البلاد يُشتبه في أنهما عضوان في حزب الله اللبناني، بتهمة الترويج وممارسة انشطة لصالح التنظيم الموالي لإيران.

وقال مكتب المدعي الاتحادي الألماني في بيان: "أوقف حسن م ( لبناني)، وعبد اللطيف و (ألماني-لبناني)، قرب كوكسهافن.. انضم الرجلان لصفوف حزب الله، والتحق عبد اللطيف بالحزب في 2004 وحسن في 2016".

ويُشتبه في أن الرجلين عملا كممثلين لحزب الله في منطقة بريمن، ومارسا أنشطة وتحدثا باسم التنظيم، فضلا عن دعمهما دعاة ومنظمات في ألمانيا مقرّبة من حزب الله.