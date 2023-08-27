"حميميم": مسيّرة أمريكية تقترب "بشكل خطير" من "سو-35" في سوريا

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في قاعدة حميميم بسوريا، فاديم كوليت، أن طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، اقتربت بشكل خطير من طائرة روسية من طراز "سو-35" في سماء سوريا.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن كوليت قوله: "في 25 أغسطس الساعة 17:35 في منطقة التنف، وعلى ارتفاع حوالي 7200متر، اقتربت طائرة مسيّرة متعددة الأغراض تابعة للتحالف من طراز MQ-9، بشكل خطير من طائرة سو-35 تابعة للقوات الجوفضائية الروسية، والتي تقوم برحلة مجدولة على طول الحدود الجنوبية لسوريا".

وأكد أن "التحالف" بقيادة الولايات المتحدة انتهك بروتوكولات منع التصادم11 مرة خلال يوم السبت، كما تم تسجيل 17 خرقاً في منطقة التنف خلال النهار من قبل أربع مقاتلات من طراز "إف-35" وطائرتين من طراز "إف-16"، وطائرتي تايفون، وثلاث طائرات مسيّرة متعددة الأغراض من طراز MQ-1C.

وأضاف كوليت: "بمثل هذه التصرفات، يواصل "التحالف" خلق ظروف خطيرة لوقوع حوادث الطيران، كما يؤدي إلى تفاقم الوضع في المجال الجوي الروسي".

وتتكرر حوادث الاحتكاك بين الطيران الروسي ونظيره الأمريكي فوق الأجواء السورية في الآونة الأخيرة، إذ يتبادل الطرفان الاتهامات بالتسبب يهذه الاحتكاكات.