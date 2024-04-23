أوكرانيا تحارب الجنود الروس بالشوكولاتة المفخخة (فيديو)
حذر ضابط في الجيش الروسي الجنود من تناول أي طعام في ساحة المعركة مع أوكرانيا، بعد العثور على شوكلاتة مفخخة بقنبلة صغيرة، بحسب فيديو متداول على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء.
وقام الضابط الذي ارتدى قناعا خلال الفيديو بفتح قطعة من الشوكالاتة، ليجد بداخلها قطعة معدنية قال إنها بطارية موصولة بصاعق متفجر صغير.
وأضاف :"عند الضغط عليها بأسنانك ستخسر فكك أو معصمك".
وأطلقت روسيا في 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.
وما تزال عدة مناطق واسعة تشهد قتالا وقصفا متبادلا بين القوات الروسية والأوكرانية التي تنتظر وصول أسلحة غربية لمساعدتها على التصدي لموسكو.