أوكرانيا تحارب الجنود الروس بالشوكولاتة المفخخة (فيديو)

حذر ضابط في الجيش الروسي الجنود من تناول أي طعام في ساحة المعركة مع أوكرانيا، بعد العثور على شوكلاتة مفخخة بقنبلة صغيرة، بحسب فيديو متداول على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء.

وقام الضابط الذي ارتدى قناعا خلال الفيديو بفتح قطعة من الشوكالاتة، ليجد بداخلها قطعة معدنية قال إنها بطارية موصولة بصاعق متفجر صغير.

وأضاف :"عند الضغط عليها بأسنانك ستخسر فكك أو معصمك".