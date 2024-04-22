ماذا سيحدث إذا أُدين ترامب قبل الانتخابات الرئاسية؟

تجري في مانهاتن، أول محاكمة جنائية لرئيس أمريكي حالي أو سابق، مما يجدد التساؤلات حول ما ستعنيه الإدانة المحتملة لترامب أثناء حملته للوصول إلى البيت الأبيض.

ووفق صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، يواجه الرئيس السابق ترامب 34 جناية بتهمة تزوير سجلات الأعمال التجارية، ما قد يؤثر على مساعيه للوصول للبيت الأبيض في انتخابات نوفمبر القادم.

وفي حين أن الاقتناع لن يمنعه من الهرب، قد تكون له انعكاسات سياسية، حيث قام مايكل كوهين المُضيف السابق لترامب بدفع مبلغ 130 ألف دولار لستورمي دانيلز في عام 2016، لإسكات ادعاءاتها بمقابلة جنسية مع ترامب. ويقول المدعي العام لمنطقة مانهاتن إن هذه المدفوعات كانت غير قانونية.