بايدن يشعر بـ"خيبة أمل" لعدم حضور نظيره الصيني قمة قادة "العشرين"

عبّر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، عن خيبة أمله لعدم حضور نظيره الصيني شي جين بينغ قمة قادة مجموعة العشرين في الهند، لكنه أضاف أنه "سيتمكن من رؤيته". وقال بايدن دون خوض في تفاصيل "أشعر بخيبة أمل.. لكنني سأتمكن من رؤيته".

والخميس، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول أوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الرئيس الصيني لا يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين المقررة في الهند، وينوي إرسال رئيس الوزراء لي تشيانغ ليمثله.

وأجرى الرئيس الصيني محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي يستضيف قمة مجموعة العشرين، خلال لقاء نادر على حدة في قمة مجموعة بريكس في جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي، لكن التوتر لا يزال في أوجه بين البلدين.

وأبلغت الهند الصين "احتجاجا قويا"، الثلاثاء، بعد أن نشرت بكين خريطة تطالب بأراض تقول نيودلهي إنها تابعة لها، بينها منطقة قريبة من الموقع الذي دارت فيه مواجهات بين الدولتين في عام 2020.