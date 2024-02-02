كييف تطالب موسكو بجثث الأسرى القتلى في تحطم طائرة النقل الروسية

كشف أندريه يوسوف المتحدث باسم جهاز الاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية، يوم الخميس، أن كييف طلبت من روسيا تسليمها جثث الأسرى الذين لقوا حتفهم في تحطم طائرة نقل روسية ​​في منطقة بيلغورود.

ونقلت صحيفة"أوكراينسكا برافدا" عن يوسوف قوله: "فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بمقتل الأسرى، نعم، فقد خاطبت أوكرانيا روسيا وتواصل جهودها فيما يتعلق بتسليمها الجثث".

وفي الوقت نفسه، ذكر المتحدث الأوكراني أن روسيا لم تقدم إجابة بعد بشأن القتلى الأوكرانيين، فيما لم يؤكد الجانب الروسي رسمياً استلام مثل هذه الطلبات.

وكانت طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل 76" قد تحطمت فوق منطقة بيلغورود الحدودية، في 24 يناير/كانون الثاني الماضي.

وكانت الطائرة تقل 65 أسيراَ أوكرانياً لتبادلهم مع روسيا، قتلوا جميعاً في التحطم، بالإضافة إلى 3 ضباط مرافقين من القوات المسلحة الروسية و6 من أفراد الطاقم.