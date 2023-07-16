الهند: التوسط بين روسيا وأوكرانيا خارج اختصاص مجموعة العشرين

قال ممثل الهند في مجموعة العشرين، أميتاب كانت، السبت، إن التوسط في السلام بين روسيا وأوكرانيا هو أمر خارج عن اختصاص المجموعة، وإن المكان الأمثل للقيام بهذه الجهود هو الأمم المتحدة ومن خلال المفاوضات الثنائية.

وأوضح كانت في مقابلة مع رويترز "نرى مجموعة العشرين منتدىً اقتصادياً وليس منتدى لمناقشة القضايا الأمنية".

وأضاف قائلا "لكن كما قال رئيس الوزراء (ناريندرا) مودي في بالي، هذا ليس عصر الحرب، وإنما عصر الحوار والدبلوماسية"، في إشارة إلى قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في جزيرة بالي الإندونيسية في نوفمبر تشرين الثاني.

وتسعى الهند، التي تتولى الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين، للحفاظ على موقف محايد إلى حد كبير إزاء الحرب الروسية الأوكرانية، وترفض تحميل روسيا مسؤولية الهجوم الذي شنته في شباط/ فبراير من العام الماضي، كما تدعو إلى حل دبلوماسي. وبينما تسعى الدول الغربية للضغط على موسكو، زادت الهند مشترياتها من النفط الروسي بشكل كبير.

وقال كانت إن الهند دعت زعماء كل دول مجموعة العشرين لحضور قمة في أيلول/ سبتمبر، في نيودلهي، وتلقت "ردود فعل مشجعة".