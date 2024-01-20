أمريكا.. انقسامات الجمهوريين تهدد بنسف اتفاق "أوكرانيا وأمن الحدود"

يجد الحزب الجمهوري الأمريكي الذي اتفق نوابه في البداية على ربط المساعدات لأوكرانيا بتشديد ملموس لسياسة الهجرة وأمن الحدود، نفسه منقسماً حول حجم الثمن الذي سيطلبه مقابل التنازلات التي سيقدمها، وهو ما سيعرض المبادرتين الحاسمتين (أوكرانيا وأمن الحدود) للخطر.

وسلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على الانقسامات داخل الحزب الجمهوري، لا سيما تلك المتعلقة بقضيتين رئيستين هما الهجرة وأمن الحدود، وتقديم المساعدات لأوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخلافات بين الجمهوريين تتمحور بشكل رئيس حول شروط التسوية المتعلقة بالهجرة، فبينما يدعو بعض الاعضاء الجمهوريين إلى تبني موقف صارم بشأن أمن الحدود، يرفض آخرون الصفقة المقترحة مع الديمقراطيين.

ولفتت إلى أن هناك انقساما داخل الحزب حول مسألة تقديم المساعدة لأوكرانيا، مع معارضة الجناح اليميني المتشدد في الحزب للتسوية المقترحة.

وأوضحت أن نواب الحزب الجمهوري اتفقوا في البداية على اتباع إستراتيجية الضغط التشريعي، التي تقوم على ربط الموافقة على مساعدات إضافية لأوكرانيا، بالمطالبة بشن حملة صارمة على الحدود.

لكن ظهرت فيما بعد انقسامات داخلية في صفوف الحزب بشأن حجم التنازلات التي ينبغي عليهم السعي إليها؛ ما يعرض كلتا المبادرتين للخطر.