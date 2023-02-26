بيلاروسيا تهدد: 1.5 مليون مواطن جاهزون للقتال

قال مسؤول رفيع المستوى في روسيا البيضاء، إن الدولة الصغيرة المتحالفة مع موسكو والمجاورة لأوكرانيا لديها ما يصل إلى 1.5 مليون فرد جاهزين للقتال خارج قواتها المسلحة.

ويدعم رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو نظيره الروسي فلاديمير بوتين في حربه على أوكرانيا المستمرة منذ عام، حيث سمح له بغزو أوكرانيا انطلاقا من أراضي روسيا البيضاء وتدريب قوات حُشدت أخيرًا داخل بلاده.

وكان لوكاشينكو أمر هذا الشهر بتشكيل قوة دفاع برية جديدة تضم متطوعين ويصل قوامها إلى 150 ألفًا. وأكد أن جيش بلاده لن يحارب إلا إذا هوجمت روسيا البيضاء.