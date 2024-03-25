محكمة روسية تتخذ أول قرار بشأن 4 مشتبهين بتنفيذ هجوم موسكو

وضعت محكمة في موسكو، الأحد، رهن الحبس الاحتياطي، لمدة شهرين، 4 أشخاص مشتبه بتنفيذهم هجوماً على قاعة للحفلات في ضاحية العاصمة الروسية خلّف 137 قتيلاً.

وقالت محكمة "باسماني"، في موسكو، في بيان، إن الرجال الأربعة متهمون بـ"الإرهاب" ويواجهون عقوبة السجن مدى الحياة.

وقد تُمدّد فترة الحبس الاحتياطي، المقررة حتى 22 أيار/مايو، في انتظار محاكمتهم التي لم يُحدّد موعدها بعد.

وفي المجمل، أفادت السلطات الروسية باعتقال 11 شخصاً، بينهم 4 تشتبه في أنهم منفذو الهجوم.

وعرضت المحكمة لقطات تظهر 3 مشتبه بهم يتم إحضارهم إلى قاعة المحكمة مكبلي الأيدي ومقيدين، ثم يجلسون في القفص الزجاجي المخصص للمتهمين. أما الرابع فقد وصل على كرسي متحرك.

وبحسب المحكمة فإن اثنين من المتهمين أقرّا بذنبهما. واعترف أحدهم، وهو من طاجيكستان، "بذنبه بالكامل".