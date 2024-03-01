أمير موناكو يواجه اتهامات بـ"الفساد وتضارب المصالح"

أثارت قضايا الفساد المالي مجددًا الأنظار إلى إمارة موناكو التي جلب أفراد عائلتها المالكة، من خلال صفقاتهم المشبوهة، الخطر إلى أبواب القصر، وفق تقرير لوكالة "بلومبيرغ".

وبحسب التقرير، تواجه حكومة الأمير ألبرت، التي تخضع بالفعل للتدقيق لفشلها في قمع الجرائم المالية، تحقيقا للشرطة في الفساد وتضارب المصالح متعلقة بأبناء اخ الأمير على وجه الخصوص.

وفي التفاصيل، فإن صعود عائلة "كاسيراجيس"، كما تنبأ المستشار السابق للأمير، كلود بالميرو، الذي تم إيقافه وآخرين عن العمل في قضية أثارت تساؤلات عديدة عن التعاملات المالية السرية للقصر وحاكم موناكو، جلب الخطر إلى باب القصر.