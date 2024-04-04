بعد إلغائه.. إقرار فوز مرشح حزب كردي برئاسة بلدية تركية

ألغت الهيئة التركية العليا للانتخابات، الأربعاء، قرار لجنة الانتخابات في ولاية فان، وقررت منح وثيقة فوز لمرشح حزب "مساواة الشعوب الديمقراطية" (ديم) الكردي برئاسة بلدية الولاية الواقعة جنوب شرقي البلاد.

وأصدرت الهيئة قرارها بعد قبولها اعتراض حزب "ديم" (خليفة حزب الشعوب الديمقراطي)، بموافقة سبعة أعضاء مقابل رفض 4.

وبناء على هذا القرار سيتم منح وثيقة الفوز واعتماد نتائج فوز المرشح عبدالله زيدان برئاسة البلدية.

وكانت اللجنة الانتخابية في ولاية فان قد ألغت فوز زيدان، وقررت فوز مرشح العدالة والتنمية، عبدالله أرفاس، الثلاثاء، وهو ما قوبل برفض من قبل جميع أحزاب المعارضة، وخرج مناصرو حزب "ديم" بتظاهرات في أحد أحياء إسطنبول وفي مدينة فان كذلك، احتجاجاً على قرار الإلغاء.

وقال ممثل حزب ديم، محمد ترياقي، في بيان تلاه من أمام مقر الهيئة العليا للانتخابات إن "قرارات الهيئة نهائية، وليست هناك إمكانية للاعتراض عليها، ولا توجد أي إمكانية لاستئناف قراراتها أو الطعن بها أمام أي سلطة، ولا تخضع لرقابة المحكمة الدستورية، لذلك ستُمنح شهادة الفوز بالانتخابات لمرشحنا عبد الله زيدان".