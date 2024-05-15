"الغارديان": أطفال بريطانيا يواجهون الفقر

قال تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية إن الأطفال الذين ولدوا بعد عام 2010 يمثلون غالبية الأطفال الذين يعانون الفقر في بريطانيا، ولم يشهدوا قط الأمن الاقتصادي.

واعتبر التقرير أنه "رغم الحاجة المتزايدة فقد انخفض الدعم الحكومي للأطفال باستمرار على مدى العقد الماضي؛ ما أدّى إلى ارتفاع عدد الأطفال الفقراء بمائة ألف طفل كل عام.

تضرر الأطفال

وأوضح التقرير أنّ أحداثًا مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجائحة كوفيد-19 وأزمة الطاقة جعلت الجيل الجديد من الأطفال، الذين لم تعرف أسرهم الأمن الاقتصادي قط، الأكثر تضررًا.

واستحضر التقرير ما سمّاهم "أطفال تاتشر" (نسبة إلى رئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتشر)، الذين نشؤوا في الثمانينيات في ظل البطالة الجماعية وتخفيضات الضمان الاجتماعي، وعانوا ضعف التحصيل العلمي ومحدودية فرص العمل.

وقالت الصحيفة البريطانية إنه "منذ عام 2010، كانت هناك تخفيضات في إعانات الأطفال، ووقف بدلات الإعالة التعليمية والصندوق الاستئماني للأطفال، وتخفيضات في الإعانات التي يتم اختبارها على أساس الموارد، وكان الأثر التراكمي لهذه التدابير مدمرًا؛ ما جعل العديد من الأسر تكافح من أجل تغطية تكاليف السكن ودفع الأطفال إلى السكن المؤقت".